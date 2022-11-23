وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تعاني نقصاً في ذخائر المدفعية

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، أن القوات الروسية تعاني نقصاً كبيراً في ذخائر المدفعية، وهو أمر يقوّض عملياتها في أوكرانيا.

وقال أوستن للصحافيين من داخل طائرة عسكرية أمريكية: «واجه الروس صعوبات لوجستية منذ بداية» الحرب في أوكرانيا، و«ما زالوا يواجهون صعوبات لوجستية».

وأضاف: «يعانون نقصاً كبيراً في ذخائر المدفعية».

واستهدفت كييف مواقع تخزين تابعة لموسكو، ما تسبب للروس في صعوبات نوعاً ما من ناحية كمية الذخيرة المتاحة لديهم.

ولفت أوستن إلى أن القوات الروسية تعتمد بشدة على المدفعية، إذ تطلق عدداً كبيراً من القذائف قبل إجراء مناورات برية.

وتابع: «يحتاج هذا النوع من العمليات إلى كميات كبيرة من الذخيرة. لست متأكداً من امتلاكهم هذا النوع من الذخائر بما يكفيهم للمضي قدماً».

وأشار أوستن أيضاً إلى أن إمدادات الروس من الذخائر الموجهة بدقة انخفضت كثيراً على مدى فترة النزاع الذي اندلع قبل تسعة أشهر.

وأكد أن موسكو لن تتمكن من استبدالها سريعاً، نظراً إلى القيود التجارية المفروضة على سلع مثل الشرائح الإلكترونية الدقيقة.

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