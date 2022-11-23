المحكمة العليا البريطانية تبت بشأن إجراء استفتاء إسكتلندي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر المحكمة العليا البريطانية حكمها بشأن ما إذا كان يمكن للبرلمان الإسكتلندي إصدار تشريع لإجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، أن لجنة من خمسة قضاة من المتوقع أن تصدر قرارها الساعة 0945 صباحا (0945 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وجرى إحالة القضية للمحكمة بعد أن وضعت الوزيرة الأولى نيكولا ستورجن خططا لإجراء تصويت ثان بشأن الاستقلال في 19 أكتوبر 2023.

وطلبت أبرز المسؤولين القانونيين في الحكومة الإسكتلندية، المعروف باسم "اللورد أدفوكيت"، دوروثي بين، من المحكمة البت بشأن ما إذا كان البرلمان الإسكتلندي في هوليرود لديه الأهلية لتشريع التصويت.

وقالت دوروثي بين، خلال جلسة استماع استمرت يومين في أكتوبر، إن حل مسألة مدى قانونية مشروع القانون الخاص بالاستفتاء على الاستقلال الإسكتلندي هو "سؤال مهم للغاية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز