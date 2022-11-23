رئيس وزراء باكستان يستعد لتعيين قائد جديد للجيش

المصدر: ا ب

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أكد مسؤولون يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يستعد لتعيين قائد جديد للجيش وسط استمرار الاضطرابات السياسية، بعد أن أرسل الجيش قائمة بكبار جنرالات الجيش كمرشحين للمنصب.

تضع هذه الخطوة حدا لأيام من التكهنات حول مأزق بين حكومة شريف الائتلافية والجيش بشأن خليفة الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد مطلع الأسبوع المقبل.

ومدد رئيس الوزراء السابق عمران خان فترة ولايته في منصبه وسط توترات مع الهند. يجري شريف، الذي تولى السلطة في أبريل بعد الإطاحة بخان عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان، مشاورات مع حلفائه.

كان خان ألقى باللوم على باجوا في الاشتراك في مؤامرة أمريكية للإطاحة به، وهي تهمة نفتها واشنطن والجيش.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، في تغريدة الأربعاء أن الحكومة تلقت ملخصا عن المرشحين.

وقال الجيش عبر موقع تويتر إنه أرسل قائمة بأسماء ستة من كبار الجنرالات للنظر فيها.

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