تايوان: نشعر بالارتياح بعد محادثات شي وبايدن

المصدر: د ب ا

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ذكر وزير خارجية تايوان، جوزيف وو أن المحادثات بين الصين وأمريكا، مفيدة للسلام بمنطقة "آسيا" والمحيط الهادئ، مما يؤكد أن التوترات في المنطقة خفت حدتها في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية في إفادة صحفية في تايبيه، قبل الانتخابات على مستوى الجزيرة "طبيعة الرسائل تأتي من الولايات المتحدة تلك المرة، نشعر بالراحة تجاه الاجتماعات"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع الوزير أن مسؤولين في واشنطن وتايبيه على تواصل، منذ اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع الزعيم الصيني، شي جين بينج، في 14 نوفمبر، في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، مضيفا "مازلنا على اتصال مع الولايات المتحدة".

وفي أول اجتماع يعقد حضوريا منذ بدء جائحة كوفيد-19، اتفق شي وبايدن على سلسلة من المبادرات، التي تهدف إلى تحسين العلاقات.

وذكر زعيما أكبر اقتصادين في العالم على استئناف المحادثات حول قضايا، تشمل التغير المناخي والاستقرار الاقتصادي.



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