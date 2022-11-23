قتيل و14 مصاباً في انفجارين قرب محطة حافلات في القدس

المصدر: أ ب

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وقع انفجاران قرب محطات حافلات في القدس يوم الأربعاء أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين على الأقل، فيما قالت الشرطة إنها تشتبه في أن فلسطينيين قاموا بهما.

وقع أحد الانفجارين بقرب محطة حافلات على أطراف المدينة حيث يتجمع الركاب عادة بانتظارها، ووقع الثاني في راموت شمالي المدينة.

وأعلنت الشرطة وفاة شخص متأثرا بجروح تلقاها جراء الانفجار، بينما ذكرت خدمة الاسعاف (نجمة داود) أن أربعة مصابين حالتهم خطيرة.

وقالت الشرطة إن الانفجارين وقعا في ساعة الذروة، وإنها أغلقت جزءا من الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى خارج المدينة حيث وقع الانفجار الأول.

وقال المسعف يوسف حاييم جباي، الذي كان في الموقع عندما وقع الانفجار الاول، لراديو الجيش الإسرائيلي "هناك أضرار في كل مكان هنا. رأيت مصابين ينزفون في كل مكان".

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