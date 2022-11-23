مقتل 14 شخصاً على الأقلّ في هجومين بشمال بوركينافاسو

المصدر: أ ف ب

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قُتل 14 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثمانية مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينافاسو في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون جهاديون، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إنّ "مسلّحين هاجموا قرية سافي (وسط شمال) في ساعة مبكرة من صباح الإثنين. الهجوم استهدف متطوعي الدفاع عن الوطن الذين خسروا ثمانية من عناصرهم".

وأكّد مصدر محلّي وقوع الهجوم والحصيلة.

وأضاف المصدر الأمني: "نهار الإثنين أيضاً، قتل مسلّحون ستة مدنيين قرب ماركوي (شمال شرق)".

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