13 دولة بمجلس الأمن تدين «باليستي كوريا»

المصدر: نيويورك - وام

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أدانت 13 دولة عضواً في مجلس الأمن الدولي، بما فيها دولة الإمارات، بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في 17 نوفمبر الجاري.

وفي بيان مشترك أدلت به المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، أمام قاعة المجلس، بحضور ممثلين عن كل من ألبانيا، أستراليا، إكوادور، فرنسا، إيرلندا، الهند، اليابان، مالطا، النرويج، جمهورية كوريا، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أشارت إلى أن هذا الإطلاق الثامن لصاروخ باليستي عابر للقارات قامت به كوريا الشمالية هذا العام، مقارنة بالعدد الإجمالي لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات قبل عام 2022.

واعتبرت هذا الإجراء من قبل كوريا الشمالية بمثابة تصعيد خطير ويشكل تهديداً لا لبس فيه للسلم والأمن الدوليين. وقالت: «إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتصرف بحصانة في مواجهة تقاعس مجلس الأمن».

صوت موحد

وشدد البيان على ضرورة قيام المجلس بإدانة تصرفات كوريا الشمالية بصوت موحد، واتخاذ إجراءات للحد من أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة التي تمتلكها وتطوير الصواريخ الباليستية، لا سيما المتعلقة منها بتقنيات الصواريخ النووية.

ودعا البيان جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الدول الـ 13 المتبنية له في إدانة إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للصواريخ الباليستية غير المشروعة، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية ذات الصلة.

وحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التخلي عن برامج أسلحتها غير القانونية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجوع فيه.

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