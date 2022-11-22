كازاخستان.. الرئيس المنتخب يتعهد بإصلاحات واسعة

المصدر: عواصم - وكالات

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بعد أن حقق الرئيس الكازاخي المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف فوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وفق النتائج الأولية. تعهد الرئيس المنتخب بإصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسية. وقالت اللجنة الانتخابية في كازاخستان إنّ توكاييف البالغ 69 عاماً ووصل إلى السلطة عام 2019، حصل على 81.31 في المئة من الأصوات، فيما وصلت نسبة المشاركة إلى 69.44 في المئة.

ولم يتمكن أيّ من منافسيه الخمسة من تخطّي 3.42 في المئة من الأصوات، فيما اختار 5.8 في المئة من الناخبين عدم التصويت لأي من المرشحين.

دعوة للوحدة

والليلة الماضية، دعا توكاييف الذي حصل على حوالي 71 في المئة من الأصوات في العام 2019، إلى «الوحدة» لتنفيذ برنامج الإصلاح الدستوري في يونيو. ووعد بأنّ هذه الانتخابات تفتح الباب على عهد جديد وسيتم إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسية. ونظّم توكاييف حملة تتعلّق بمشروعه لإنشاء «كازاخستان جديدة» تتمتع بمزيد من الديمقراطية والمساواة.

تهنئة روسية

وهنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توكاييف بمناسبة الفوز. وقال في بيان نشره الكرملين «لقد تلقّيت تفويضاً مستحقّاً بالثقة من مواطنيك، ممّا يفتح الباب أمام فرص جديدة لتنفيذ مسار التنمية الوطنية الذي تمضون قدماً به». وقال بوتين إن الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف مع كازاخستان، القائمة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وتقاليد الصداقة الراسخة، تتطور بنجاح.

مرحلة جديدة

وقالت الرئاسة الكازاخية إن توكاييف تلقى تهنئة أيضاً من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي قال إنه مستعد «لفتح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الصين وكازاخستان».

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