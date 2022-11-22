الثلوج تربك حركة النقل بالسويد وطوارئ في نيويورك

المصدر: (واشنطن، ستوكهولم - وكالات)

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تسبب التساقط الكثيف للثلوج، في حالة من الفوضى التي عمت حركة النقل في السويد، أمس، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك.

ففي العاصمة استوكهولم، أدت الكمية الهائلة من الثلوج إلى إصابة حركة القطارات والحافلات بالشلل، بينما لم تتمكن العديد من الطائرات من الإقلاع من مطارات المدينة إلا بعد تأخير مواعيد رحلاتها، فيما لم تقلع بعض الرحلات الأخرى من الأساس.

ومن جانبها، حذرت هيئة النقل السويدية من تسبب الظروف الشتوية في مشكلات على الطرق في أجزاء أخرى كثيرة بالبلاد.

وتلقى نحو ثلاثة آلاف طالب في بلدتي ترولهاتان وفينيرسبورج الواقعتين شمال جوتنبرج، دروساً تعلمية عن بعد، أمس.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، بسبب الثلوج الكثيفة مع العواصف الثلجية، التي ضربت المنطقة. وجاء في البيان: «أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لاستكمال الجهود الحكومية والمحلية، للرد على حالة الطوارئ الناتجة عن تساقط الثلوج بكثافة والعواصف الثلجية الشديدة».

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