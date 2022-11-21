منظمة الصحة العالمية تحذر: الشتاء يهدد حياة الملايين في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن الشتاء سيهدد حياة ملايين الأوكرانيين، بعد سلسلة ضربات روسية مدمرة استهدفت البنى التحتية للطاقة في البلاد.

وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغ للصحافيين بأن هذا الشتاء سيعرِّض حياة الملايين في أوكرانيا للخطر، مضيفاً: «ببساطة، هذا الشتاء سيكون مسألة بقاء».

وقال إن الخسائر التي اصابت البنى التحتية الأوكرانية خلَّفت تأثيرات مدمرة على النظام الصحي وصحة السكان.

وأوضح كلوغ أن المنظمة أحصت أكثر من 700 هجوم على مؤسسات صحية أوكرانية منذ بدء الحرب في فبراير، الأمر الذي يشكِّل في رأيه انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وتابع: «سيواجهون مشكلات صحية كبيرة، بينها التهابات تنفسية مثل كوفيد-19 والتهابات رئوية وزكام وخطر (الإصابة) بالحصبة لدى أفراد غير مطعَّمين».

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