بعد إعادة تفعيل حسابه الجمعة.. 25 مليوناً يتابعون ترامب على «تويتر»

المصدر: واشنطن- وكالات

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قفز عدد المتابعين لحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة «تويتر» إلى 25 مليون متابع منذ عودته الجمعة الماضية.

وأصبح في حوزة رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل 25 مليون متابع على المنصة التي استحوذ عليها إيلون ماسك، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يعتزم على الأرجح المنافسة فيها. وكان ماسك دشن استطلاعاً بشأن عودة ترامب إلى موقع التواصل الاجتماعي بعد نحو عامين من الإيقاف.

وانتهى الاستطلاع بتصويت 52 في المئة لصالح إعادة ترامب، مما دفع ماسك إلى إعادة الحساب. وعندما انتهى الاستطلاع، كان أكثر من 15 مليون شخص قد صوتوا.

وتم حظر ترامب من منصة «تويتر» في 8 يناير 2021، بعد يومين من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة. وأنشأ الرئيس السابق لاحقاً منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، أعرب الديمقراطيون عن أسفهم لإعادة حساب ترامب على «تويتر»، ووصف عضو مجلس النواب بالحزب الديمقراطي آدم شيف هذه الخطوة بأنها «خطأ فادح». وأشار النائب عن ولاية كاليفورنيا إلى أن ترامب استخدم «تويتر» لتشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي وفقاً لصحيفة «نيويورك ديلي نيوز».

وقال شيف أمس الأحد على قناة «إن بي سي»: «كما أظهرنا في جلسات استماع 6 يناير، إن الرئيس استخدم تلك المنصة للتحريض على هذا الهجوم على مبنى الكابيتول. وتصريحاته حول نائب الرئيس- نائبه هو- عرضت حياة مايك بنس للخطر».

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