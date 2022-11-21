ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على «تويتر»

المصدر: (نيويورك - أ.ف.ب)

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أعاد المالك الجديد لمنصّة «تويتر» إيلون ماسك، أول من أمس، تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد أن كان حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر: «الشعب قال كلمته.. ترامب سيعود»، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك بهدف اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب ترامب.

وأجاب أكثر من 15 مليون مشترك في «تويتر» عن سؤال الاستطلاع، وصوتت 51.8 في المئة بـ«نعم» لعودة الزعيم الجمهوري إلى المنصة. وعاد حساب دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور بعد دقائق قليلة من إعلان ماسك، وتعود آخر تغريدة عليه إلى الثامن من يناير 2021.

وبدا عدد المشتركين غير ثابت، إذ زاد ثلاثة ملايين في أقل من ساعتين قبل أن ينخفض بشكل مفاجئ.

وبعد استحواذه على المنصة مقابل 44 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، أكد ماسك أنه لن يتم اتخاذ أي قرار رئيسي بشأن المحتوى أو إعادة تفعيل حسابات دون تدخل مجلس مخصّص، ويهدف ذلك بالدرجة الأولى إلى طمأنة المعلنين، المصدر الرئيسي لدخل المجموعة.

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