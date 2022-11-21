8 نساء في برلمان البحرين المقبل

المصدر: (المنامة- أ.ف.ب)

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فازت سبع نساء في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب البحريني، التي أجريت في نهاية الأسبوع، ليرتفع عددهن إلى ثمانٍ.

يتألف مجلس النواب من 40 مقعداً، وأول من أمس، صوّت أكثر من 70 % من الناخبين لملء 34 مقعداً.

وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية، نقلاً عن بيان للجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، بفوز سبع نساء بمقاعد في مجلس النواب في الجولة الثانية.

وانتُخب ستة من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى في 12 نوفمبر الجاري، بينهم امرأة.

يشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين في البحرين 350 ألفاً، علماً بأن عدد سكان المملكة يبلغ 1,4 مليون نسمة.

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