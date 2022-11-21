زيلينسكي: روسيا تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور، إن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، وإن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة، الأحد.

وسحبت روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر، ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الشرقيتين، في منطقة صناعية تعرف باسم دونباس.

وقال زيلينسكي: "أعنف المعارك، مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك. وعلى الرغم من وقوع عدد أقل من الهجمات اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، فإن حجم القصف الروسي لا يزال للأسف مرتفعاً للغاية".

وأضاف: "في منطقة لوجانسك، نتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 400 هجوم مدفعي في الشرق منذ بداية اليوم".

وقال زيلينسكي أيضاً إن القوات في الجنوب "تدمر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين"، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت كييف، السبت، إن نحو 60 جندياً روسياً قُتلوا في هجوم مدفعي بعيد المدى في الجنوب، وهي المرة الثانية خلال أربعة أيام التي تزعم فيها أوكرانيا أنها تسببت في خسائر كبيرة في هجوم واحد.

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