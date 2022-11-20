إعادة انتخاب توكاييف رئيساً لكازاخستان

المصدر: أ ف ب

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أعيد، اليوم، انتخاب رئيس كازاخستان المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف، إثر انتخابات مبكرة شهدها هذا البلد الأكبر في آسيا الوسطى، بحسب استطلاع للرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع.

وأظهر استطلاع أجري لحساب الإذاعة والتلفزيون الرسميين فوز توكاييف (69 عاماً) بـ82,45 في المئة من الأصوات.

وأفادت التقديرات الأولى للجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة في الجمهورية السوفيتية السابقة بلغت 69,43 في المئة.

وبذلك، سيتاح لتوكاييف في الأعوام السبعة المقبلة تعزيز سلطته بعد عام شهد أعمال شغب دامية.

وأدلى توكافييف بصوته في وقت مبكر في العاصمة أستانا، ونافسه في الاقتراع خمسة مرشحين.

وأكد توكاييف أنه من «المهمّ ألّا يكون هناك احتكار للسلطة»، علماً أن كازاخستان حكمها نور سلطان نزارباييف ثلاثة عقود.

وفي أستانا وألماتي، أكبر مدينتين في البلاد، التقط عدد من الناخبين صوراً لأنفسهم خارج مراكز الاقتراع، وهدفت الانتخابات إلى طي صفحة سنة صعبة.

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