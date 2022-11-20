أوكرانيا تنفي إعدام أسرى من الجنود الروس

المصدر: أ ف ب

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نفى المكلف حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، اليوم، أن تكون قوات كييف قد أعدمت أسرى حرب روساً.

وأوضح الوسيط دميترو لوبينتس أن الجنود الأوكرانيين كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الجنود الروس الذين تظاهروا بالاستسلام.

وقال لوبينتس إن «مقتطفات من الفيديو»، الذي قالت موسكو إنه دليل على إعدام كييف جنوداً روساً سلَّموا أنفسهم، أظهرت في الواقع أن الروس «لجأوا الى التظاهر بالاستسلام، وارتكبوا جريمة حرب عبر فتح النار على القوات المسلحة الأوكرانية»، معتبراً أن الجنود الروس القتلى «لا يمكن تالياً اعتبارهم بمثابة أسرى حرب».

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