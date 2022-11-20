مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة بأمريكا

المصدر: البيان

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قتل أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت قناة KIRO7 التلفزيونية الأمريكية، بأن طائرة صغيرة سقطت وتحطمت في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة.

ونقلت القناة، عن الشرطة المحلية القول، إن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى القناة، وقع الحادث في مقاطعة سنوهوميش، وتحطمت الطائرة في أحد الحقول وفق روسيا اليوم.



ونقلت القناة عن تصريح لمكتب الشريف في المنطقة: "أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة سنوهوميش، وقوع أربع وفيات نتيجة الحادث".

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