%53.3 يؤيدون إعادة تفعيل حساب ترامب في «تويتر»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق المالك الجديد لموقع «تويتر»، إيلون ماسك، استطلاعاً للرأي حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكان جرى تعليق حساب ترامب بشكل دائم، من قبل الإدارة السابقة للموقع العام الماضي. وطلب ماسك من مستخدمي تويتر، التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب ترامب.

وبحسب نتيجة التصويت المبدئية، صوت 53.3 في المئة من المشاركين بـ «نعم»، فيما صوت 46.8 بـ «لا».

مشاركة قياسية

وبحسب وكالة «فرانس برس»، صوّت أكثر من 10 ملايين حساب على تويتر، أمس، في الاستطلاع الذي أطلقه ماسك لمدة 24 ساعة، لاتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق.

وأطلق ماسك الاستطلاع، الليلة قبل الماضية، بعد ساعات من قيام المالك الجديد لمنصة «تويتر»، بإعادة حسابات أخرى معلّقة أيضاً، باسم «حرية التعبير».

وغرّد الملياردير صباح أمس، قائلاً: «من الرائع أن نراقب هذا الاستطلاع!»، مرحّباً بمعدل التصويت خلال الليل، والذي بلغ مليون صوت في الساعة.

حظر سابق

حُظر حساب ترامب على «تويتر»، بعد يومين من اجتياح أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، إبان مصادقة أعضاء الكونغرس على فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن.

نهم لتويتر

وكان ترامب مستخدماً «نهماً» لتويتر، ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق، نيته عدم العودة إلى تويتر، مفضلاً الاستمرار في النشاط على شبكته الخاصة «تروث سوشل»، التي أطلقها بعد استبعاده من تويتر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز