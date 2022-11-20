زيلينسكي يتعهد للأوكرانيين بتأمين إمدادات الطاقة في البلاد

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أحدث خطاب مصور له أن تأمين إمدادات الطاقة في البلاد، بعد موجات من الهجمات الروسية على البنية التحتية، ما زال على رأس الأولويات.

وأضاف: "تعمل في البلاد بأكملها من أجل استقرار الوضع. توجد معظم مشكلات الكهرباء في كييف وأوديسا وخاركيف والمناطق المحيطة بها".

وسرعان ما أضاف أن كل شيء يتم عمله "لمساعدة الأشخاص على العيش حياة طبيعية"، لكنه أوضح أن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في البلاد قد تم تدميرها.

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