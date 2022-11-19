إعادة حركة القطارات على الخط الحديدي بين كييف وخيرسون

المصدر: د ب ا

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لأول مرة منذ ثمانية أشهر، انطلق قطار من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، والتي تم تحريرها مؤخرا.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن 200 راكب حصلوا على تذاكر لركوب القطار الذي أطلق عليه اسم " قطار النصر".

قام فنانون بتلوين العربات السبع للقطار بألوان زاهية كجزء من مشروع "قطار النصر".

ورحب مئات المتفرجين رافعين الأعلام الوطنية الأوكرانية ومطلقين الهتافات العالية المحتفية بوصول القطار الخاص إلى المحطة اليوم السبت.

انقطع خط السكك الحديدية بين العاصمة كييف وخيرسون فور اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.

لم يتم تحرير منطقة دنيبرو إلا مؤخرا بعد أن أجبر الجيش الأوكراني الروس على التراجع عبر النهر.

تسير القطارات في أوكرانيا بصورة بطيئة، لكنها دقيقة إلى حد كبير ويمكن الاعتماد عليها على الرغم من ظروف الحرب.

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