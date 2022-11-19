عقد قران حفيدة بايدن خلال حفل زفاف بالبيت الأبيض

المصدر: أ ب

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عقد قران نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بيتر نيل، يوم السبت، في حفل الزفاف التاسع عشر فقط في تاريخ البيت الأبيض.

تبادل الزوجان الوعود على عشب الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض وسط درجة حرارة منخفضة بشكل غير معتاد أمام العشرات من أفراد العائلة والأصدقاء.

حفل الزفاف هذا هول الأول من نوعه لحفيدة رئيس كعروس. كما أنه أول حفل يقام في الحديقة الجنوبية.

لم ير العامة أيا من مراسم الاحتفال، على عكس بعض حفلات الزفاف السابقة في البيت الأبيض. قررت نعومي بايدن ونيل إبعاد الصحفيين، على الرغم من أن الحفل أقيم في الهواء الطلق على أرض ما يطلق عليه الرئيس والسيدة الأولى "بيت الشعب".

نعومي بايدن (28 عاما) محامية تعمل في واشنطن. والداها هما هانتر بايدن، نجل الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن، وكاثلين بول زوجة هانتر الأولى.

أما نيل (25 عاما)، فتخرج مؤخرا من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا. ويعمل في مركز القانون بجامعة جورج تاون في واشنطن. والداه هما د. ماري سي وويليام ”بيل” سي نيل من بلدة جاكسون هول بولاية وايومنغ.

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