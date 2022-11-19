رئيس وزراء بريطانيا في زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

المصدر: أ ب

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قام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بزيارة غير معلنة، يوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية التي كانت تغطيها الثلوج في وقت الحرب، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصف البلدين بأنهما من"أقوى الحلفاء".

نشر زيلينسكي تسجيلا مصورا للاجتماع في كييف مع سوناك، وقال"ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا وكذلك الأمن العالمي".

وأضاف في منشور على تطبيق "تيليغرام"، "معا نحن أقوى، وسوف نحقق النتائج المرجوة".

ولم يعط منشوره أي تفاصيل أخرى.

وأظهر المقطع المصور زيلينسكي وهو يستقبل سوناك في قصر رئاسي بينما تساقطت حبات الثلج، ثم أجرى الزعيمان محادثات.

وكتب سوناك على "تويتر": قائلا :"بريطانيا تعرف ما يعنيه النضال من أجل الحرية. نحن معكم طوال الطريق".

كانت المملكة المتحدة واحدة من أقوى الداعمين الغربيين لمقاومة أوكرانيا للغزو الروسي، إذ قدمت لكييف ما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في شكل مساعدات عسكرية.

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