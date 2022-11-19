أول ظهور علني لابنة زعيم كوريا الشمالية

المصدر: وكالات

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ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برفقة ابنته الصغيرة للمرة الأولى في مكان عام، مؤكداً التقارير التي رددت شائعات منذ فترة طويلة عن وجودها.

وانضمت الفتاة، التي يُعتقد أنها تدعى كيم تشو-آي، إلى والدها لمشاهدة عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الجمعة.

ومسك كيم يد ابنته أثناء الاختبار الذي أدانته الولايات المتحدة.

ويقود كيم واحدة من أكثر الدول سرية في العالم، ولا يُعرف سوى القليل عن حياته الشخصية.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عدة صور تظهر الاثنين وهما يمسكان بيدي بعضهما البعض، أثناء الدردشة والتحدث مع المسؤولين وتفقد الصواريخ ومشاهدة عملية الإطلاق من منصة المشاهدة.

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