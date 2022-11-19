القضاء البلغاري يوجه الاتهام إلى 5 مشتبه بهم في اعتداء اسطنبول

المصدر: أ ف ب

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أعلن مكتب المدعي العام البلغاري السبت توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم بعد هجوم 13 نوفمبر في اسطنبول الذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا لوكالة فرانس برس إن "خمسة أشخاص اتهموا بمساعدة" أحد المنفذين المفترضين للاعتداء، على الفرار. وقالت إن دورهم كان "لوجستياً".

وقتل ستة اشخاص وجرح 81 اخرون فى الانفجار الذي وقع بعد ظهر الاحد الماضي فيى شارع مزدحم بوسط اسطنبول. ولم تتبن أي جهة الاعتداء.

وأوقف 17 شخصًا في تركيا بينهم شابة تبلغ من العمر 23 عامًا متهمة بوضع القنبلة على مقعد في شارع الاستقلال.

ويبدو أن إلهام البشير التي اعتقلت في شقة في ضواحي اسطنبول وقدمت على أنها سورية، دخلت تركيا بشكل غير قانوني من شمال شرق سوريا، بحسب السلطات التي قالت إنها اعترفت بالوقائع أثناء احتجازها لدى الشرطة.

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