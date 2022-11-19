كامالا هاريس تلتقي الرئيس الصيني وتدعو إلى تواصل أمريكي صيني مفتوح

المصدر: وكالات

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التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس الصيني شي جينبينغ لفترة وجيزة خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك السبت، حسبما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، بعد أقل من أسبوع على لقاء بين الزعيم الصيني ونظيره جو بايدن.

وأشارت هاريس خلال اللقاء إلى الرسالة الهامة التي أكد عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماعه في 14 نوفمبر مع الرئيس الصيني وهي: أننا يجب أن نبقي على خطوط الاتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا بمسؤولية".

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