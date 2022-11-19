ترامب يندّد بتعيين مدّعٍ مستقلّ في التحقيقات معه وإدارة بايدن تؤكد عدم تدخلها

المصدر: أ ف ب

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اعتبر دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس الجمعة أن تعيين مدعٍ عام مستقل للإشراف على تحقيقات بحقه هو أمر "غير عادل" و"مسيّس" في حين أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها لن تُسيّس القضاء، وأنها "لم تتدخّل في هذا الأمر".

وندّد الملياردير الجمهوري بـ"أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأمريكي، مؤكداً أنه لن يشارك في التحقيقات.

وقال الرئيس السابق الذي أعلن منذ ثلاثة أيام ترشحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024 "إنه أمر مخز، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".

من جهة أخرى أكّد البيت الأبيض الجمعة أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تُسيّس القضاء، وذلك بعد إعلان وزارة العدل مدّعيا مستقلا مهمّته الإشراف على تحقيقات جنائيّة تطال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "لم نتدخّل في هذا الأمر... لسنا منخرطين في تحقيقات جنائيّة". وأضافت "الرئيس كان واضحا جدا. هذه الإدارة لن تُسيّس القضاء".

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