بايدن: مساعدات التواؤم مع التضخم قادمة لكنها ستتطلب وقتاً

المصدر: أ ب

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حذر الرئيس الامريكي جو بايدن، الجمعة من أن "الأمر سيستغرق وقتا" حتى يتراجع التضخم، لكنه أكد مجددا على أن القانون الذي وقع عليه في وقت سابق من العام سيساعد في التواؤم مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والطاقة.

جاءت تصريحات بايدن خلال اجتماعه مع قادة أعمال والعمال في أول فعالية يحضرها منذ عودته من جولة، بدأت بمؤتمر المناخ بمصر، ثم أخذته الى كمبوديا وإندونيسيا.

تفاءل بايدن بأداء الديمقراطيين الذي فاق التوقعات في انتخابات التجديد النصفي، لكنه يواجه مرحلة محفوفة بالمخاطر عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد.

سعى البيت الأبيض لتهدئة مخاوف بشأن ركود محتمل، بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

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