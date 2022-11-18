بولندا تثبت أجهزة مراقبة إلكترونية على سياج حدودي مع بيلاروس

المصدر: د ب ا

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بدأت بولندا تركيب نظام مراقبة الكترونية على سياجها الحدودي، الذي تم تشييده حديثا مع بيلاروس.

وقال وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، إن المراقبة الالكترونية وسياج بارتفاع يبلغ 5ر5 مترا، "أدوات مهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تتم بدوافع سياسية، وتهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة".

وتم تجهيز الجزء الأول من السياح البالغ طوله 21 كيلومترا، بكاميرات وأجهزة رصد الحركة.

وأتمت بولندا تشييد سياجها الحدودي مع بيلاروس، بنهاية يونيو.

ويبلغ طول الحدود بين البلدين 418 كيلومترا، منها حدود برية بطول 186 كيلومترا، والبقية عبارة عن بحيرات وأنهار.

وتحولت المنطقة إلى بؤرة ساخنة للهجرة العام الماضي عندما وصل الآلاف إلى المنطقة قادمين من منطقة الشرق الأوسط، بعدما تمت دعوتهم إلى بيلاروس، وفقا لمزاعم، ويتم نقلهم بعد ذلك إلى الحدود.

ومنذ بداية، نوفمبر الجاري، سجلت قوات حرس الحدود البولندية أكثر من 1300 محاولة لعبور الحدود عبر تسلق السياج.

وحاول 78 شخصا خلال مساء اليوم الجمعة فقط، عبور الحدود، حسبما أعلنت السلطات على تويتر.

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