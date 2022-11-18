فيضان وانقطاع الكهرباء تضرب اسكتلندا وشمال شرقي انجلترا

المصدر: د ب ا

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تعرضت اسكتلندا وشمال شرقي انجلترا لتعطل المواصلات وفيضان وانقطاع الكهرباء وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة.



وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرا لمنطقة في شمال شرقي اسكتلندا تمتد من شمال مدينة دندي مباشرة لما بعد أبردين حتى الساعة التاسعة مساء (2100 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



كما يسري تحذير باللون الأصفر على طول الساحل الشرقي لاسكتلندا من الحدود الانجليزية حتى بيترهيرد إلى الساعة السادسة من اليوم.



وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يصل منسوب المطر لحوالي 100 ملليمتر في مناطق من اسكتلندا من الخميس وحتى مساء الجمعة، إلى ما يصل إلى 150 ملليمترا في منطقة جبال جرامبيان.

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