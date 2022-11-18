استطلاع: 76٪ من الروس يثقون في بوتين

المصدر: د ب ا

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أظهر استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام في روسيا أن غالبية الروس (77٪) يرون أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤدي عمله بشكل جيد، كما أعرب 76٪ من المستطلعين عن ثقتهم في رئيس الدولة.

ووفقا للاستطلاع، يعتقد 77٪ من المشاركين أن بوتين يؤدي مهامه في منصبه بشكل جيد، ويرى 11٪ عكس ذلك، فيما امتنع 12٪ عن الإجابة، بحسب قناة "آر تي عربية" الروسية.

كما أعرب 76٪ من المواطنين عن ثقتهم في بوتين، فيما قال 14٪ إنهم لا يثقون بالرئيس، وأمتنع 11٪ عن الإجابة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري وشمل 5ر1 ألف شخص في 53 منطقة روسية.

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