روسيا تقوم بأشغال تحصين في القرم

المصدر: أ ف ب

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أعلنت روسيا الجمعة أنها تقوم بأشغال تحصين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، بعد انسحاب جنودها من منطقة خيرسون الأوكرانية المجاورة.

قال سيرغي أكسيونوف الحاكم الذي عينته موسكو بعد ضم شبه الجزيرة الأوكرانية في 2014 ، "تجري أعمال التحصين تحت سيطرتنا على أراضي القرم من أجل ضمان سلامة سكان القرم".

لكنه شدد على أن أمن شبه جزيرة القرم يتم "بشكل رئيسي من خلال الإجراءات التي ستُنفذ على أراضي منطقة خيرسون"، المتاخمة لشبه الجزيرة في جنوب أوكرانيا.

ويأتي هذا الإعلان بعدما قامت القوات الروسية بانسحاب من المنطقة الأسبوع الماضي.

وسمح انسحاب الجنود الروس الذين غادروا عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، لقوات كييف من جعل أسلحتها أقرب إلى شبه جزيرة القرم التي استهدفت مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وفي أكتوبر الماضي دُمر جزئيا جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا وتمثل بانفجار شاحنة مفخخة.

كما نُفذت هجمات أخرى نسبت إلى القوات الأوكرانية في القرم ولا سيما ضد الأسطول الروسي في سيباستوبول أو ضد العديد من البنى التحتية العسكرية الروسية في شبه الجزيرة.

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