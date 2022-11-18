بيلوسي تتنحى عن الزعامة وتعتزم الاستمرار في الكونغرس

المصدر: (واشنطن - أ.ب)

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها لن تسعى إلى منصب قيادي في الكونغرس الجديد، في إعادة تنظيم محورية من شأنها أن تفسح المجال لجيل جديد من القادة بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأعلنت بيلوسي في كلمة أمام مجلس النواب، أنها ستتنحى بعد قيادة الديمقراطيين لما يقرب من 20 عاماً بالكونغرس، مضيفة:

«الآن يجب أن نتحرك بجرأة إلى المستقبل، لقد حان الوقت لجيل جديد». وأضافت النائبة الديمقراطية، والتي أصبحت أول امرأة في البلاد تتولى منصب رئيس مجلس النواب، أنها تعتزم البقاء في الكونغرس كنائبة عن سان فرانسيسكو، وهو المنصب الذي شغلته لمدة 35 عاماً. وأشارت بيلوسي إلى أن الديمقراطيين في مجلس النواب سيكون لهم نفوذ قوي على أغلبية جمهورية ضئيلة.

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