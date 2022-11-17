تعطل شبكة الهاتف شمالي ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أعلن مركز المراقبة والإدارة التابع لشرطة هامبورغ، اليوم، تعطل شبكة الهاتف بالمدينة التي تقع شمالي ألمانيا.

وجاء الإعلان عبر نظامي التحذير «كاتفارن» و«إن آي إن ايه».

وقال المركز: «يبدو أنه حدثت اضطرابات في كامل شبكة الهاتف في هامبورغ حالياً، وقد تأثرت بذلك جزئياً بعض مراكز الخدمة لدينا، وكذلك رقم خدمة الطوارئ 110».

وأضاف أنه سيتم تعزيز وجود الشرطة في الشارع، قائلاً إن الهدف من ذلك هو أن يجد المواطنون سيارة دورية أو نقطة حراسة وقت الحاجة.

ويمكن في حالة الطوارئ الشديدة طلب الشرطة عن طريق رقم الطوارئ الخاص بهيئة الصليب الأحمر الألماني. ولم يتم بعد تحديد سبب العطل.

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