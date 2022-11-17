بلينكن: روسيا تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية انفجار الصاروخ في بولندا

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس أن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا حيث أشار تحقيق أولي إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال بلينكن لصحافيين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، إنه تحدث مجددا إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق.

لكنه أضاف "أيا يكن الاستنتاج النهائي، نعرف الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذه الحادثة المأسوية -- روسيا".

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