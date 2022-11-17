محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في القاهرة قريباً

المصدر: د ب ا

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من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات قريبا في القاهرة، خلال الدورة المقبلة للجنة الاستشارية الثنائية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس، أن المباحثات التي ستأتي بموجب "معاهدة ستارت الجديدة" لتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، ستجرى خلال الفترة من 29 نوفمبر الحالي وحتى السادس من ديسمبر المقبل.

وكانت روسيا قالت في وقت سابق إنها ستجري مع الولايات المتحدة محادثات في أواخر نوفمبر، ومطلع ديسمبر، في القاهرة، بشأن عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة الذرية بموجب معاهدة ستارت الجديدة.

ويأتي ذلك كخطوة لإحياء المحادثات الأوسع للحد من الأسلحة، والتي تم تعليقها منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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