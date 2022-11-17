اختتام المؤتمر العالمي لرعاية الطفولة المبكرة والتعليم بإقرار إعلان طشقند

المصدر: طشقند – علي الزكري

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اختتمت في عاصمة أوزباكستان طشقند فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لرعاية الطفولة المبكرة والتعليم التي أقيمت بمشاركة نحو 2500 مشارك من 150 دولة حول العالم في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته اليونسكو في ختام الحدث " إعلان طشقند والتزاماته بالعمل من أجل تحويل الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 16 نوفمبر 2022".

حدد إعلان طشقند والذي تم اعداده من خلال عملية تشاورية خلال المؤتمر، جدول الأعمال الدولي للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة حتى عام 2030، وبمجرد التوقيع عليه ، سيتم ترجمته إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة وتوزيعه على الدول الأعضاء في اليونسكو.

ووجه المشاركون في إعلان طشقند الشكر لليونسكو وحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان لاستضافتهم هذا الحدث الذي يهدف إلى:

إعادة التأكيد على حق كل طفل صغير في الحصول على رعاية جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم (ECCE) منذ الولادة وحتى سن الثامنة، وتجديد وتقوية الالتزام والعمل السياسي وحشد المزيد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتطوير سياسات وبرامج قائمة على الحقوق وشاملة لرعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة ؛ وإقامة أنظمة فعالة وخاضعة للمساءلة لرعاية الطفولة المبكرة وشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين ؛ وزيادة الاستثمار المنصف والفعال في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ، بما في ذلك مساعدات التنمية الخارجية كجزء أساسي ومتكامل من الاستراتيجيات للنهوض بالتعلم مدى الحياة والتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.

وأشاروا إلى أن هذا المؤتمر هو أول حدث تعليمي حكومي دولي رفيع المستوى عقب قمة تحويل التعليم في سبتمبر 2022 ،مع الاعتراف ببيان رؤية الأمين العام للأمم المتحدة وإعلان الشباب والدعوات الست للعمل المنبثقة عن قمة تحويل التعليم.

واعترف المشاركون بالإهمال النسبي لرعاية الطفولة المبكرة والتعليم في العديد من جداول أعمال السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالتعليم ، والتقدم غير الكافي المحرز في الوفاء بالالتزامات التي أقرتها الدول الأعضاء في إطار موسكو للعمل والتعاون المعتمد في المؤتمر العالمي الأول لرعاية الطفولة المبكرة في عام 2010 وتلك المعتمدة في عام 2015 في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة - خطة التعليم لعام 2030 ، وتحديداً الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة.

وقال المشاركون :" وإذ ندرك أنه بما أن التفاوتات والتفاوتات في التنمية والتعلم تبدأ في وقت مبكر وتستمر في كثير من الأحيان طوال الحياة ، فإن الوصول إلى رعاية الطفولة المبكرة والتربية الشاملة والجيدة يعد عاملا هاما لتمكين الرفاه والتنمية الشاملة والتعلم الأساسي والتعلم مدى الحياة والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية ، التنمية المستدامة حيث يمكن لجميع الأطفال أن تتاح لهم الفرصة للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة" .

وأقر المشاركون بتزايد حدة وتواتر النزاعات وحالات الطوارئ والأزمات ، التي تضعف المجتمعات المحلية والأسر ، وتهدد رفاه الأطفال الصغار ، وتحد من توفير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وجودتها ، وتحد من الالتحاق ببرامج الطفولة المبكرة ، ولا سيما بين الفئات المحرومة بالفعل ، على وجه الخصوص:

- جائحة كوفيد 19 التي أدت إلى خسائر كبيرة في التنمية والتعلم، وبالتالي لابد من وضع استراتيجيات أساسية عاجلة وشاملة لاستعادة التعلم .

- آثار تغير المناخ التي تعطل بشكل خطير رعاية التنشئة والتعلم الأساسي للأطفال الصغار ، وبالتالي تتطلب تمكينهم كمحبي الطبيعة وكعاملين في المستقبل على كوكب الأرض والمعرفة والمهارات والقيم اللازمة لمواجهة التحديات لعالم سريع التغير.

وأشار المشاركون إلى الإنجازات والتحديات والآفاق التي تم تحديدها خلال المشاورات الإقليمية وفي تقرير المرجعي للمؤتمر ، بما في ذلك التقدم المهم الذي تم إحرازه نحو تحقيق الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة ، والتحديات المتبقية مثل: السياسات المجزأة ، التنظيم المحدود ، التنسيق بين مقدمي رعاية الطفولة المبكرة والتربية ، وعدم كفاية الدعم العام ونقص التمويل المزمن.

وجدد المشاركون التذكير بكل من :

- الصكوك المعيارية الدولية القائمة ووضع المعايير الخاصة بالرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تشمل حماية وحقوق الأطفال الصغار.

- الإعلانات الدولية ، بما في ذلك الإعلان العالمي للتعليم للجميع ، الصادر في جومتين ، تايلاند في عام 1990 ، والذي أكد على أن "التعلم يبدأ عند الولادة" ، ومنتدى التعليم العالمي لعام 2000 في داكار ، السنغال الذي ألزم المجتمع الدولي بـ " توسيع وتحسين الرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم ، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً والأطفال المحرومين ".

- مجموعة واسعة من الرواد الأخرى الدولية والإقليمية المبادرات والبيانات .

ووضح إعلان طشقند نطاق وتعريف رعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة على النحو التالي:

- مرحلة الطفولة المبكرة تشمل الفترة حتى سن الثامنة .

- الاعتراف بالطبيعة الشاملة لنمو الطفل ، بما في ذلك التنمية المعرفية والاجتماعية المبكرة ، والتي تتطلب التعلم الأساسي ، والرعاية المستجيبة ، والتغذية ، والصحة ، والسلامة ، والحماية ، واللعب.

- تساهم رعاية وتعليم الطفولة المبكرة في رفاهية الفرد وقدرته على التعلم ، والاستعداد للمدرسة ، والإنجاز الأكاديمي ، والتعلم مدى الحياة ، والتوظيف الهادف ، في المجتمع ، وزيادة المساواة بين الجنسين ،التنمية المستدامة والمواطنة العالمية.

وفيما يخص خدمات رعاية الطفولة المبكرة عادلة وشاملة للجميع شدد إعلان طشقند على مايلي:

- زيادة أهمية ونوعية مناهج التربية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

- ضمان توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة المنصفة والشاملة النوعية لجميع الأطفال ، مع إعطاء الأولوية لأكثر الأطفال

الضعفاء.

- حماية وضمان الحق في النجاح في حالات الطوارئ والأزمات التي طال أمدها وبعدها.

- ضمان حصول جميع الأطفال على رعاية الرعاية: الطفولة المبكرة هي فترة حاسمة بالنسبة للأطفال.

- إنشاء نظم ملائمة للرصد والتقييم في مرحلة الطفولة المبكرة..

- تنفيذ وتعزيز أنشطة الطفولة المبكرة التي تأخذ في الاعتبار المشاكل.

- تعزيز التعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة منذ الطفولة المبكرة.

وفيما يخص موظفو رعاية الطفولة المبكرة في الطفولة شدد اعلان طشقند على:

- تعزيز أنظمة التعليم والتدريب لموظفي رعاية الطفولة المبكرة والتربية.

- تعزيز جاذبية مهنة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة وتوفير فرص للتقدم الوظيفي.

- دمج موظفي رعاية الطفولة المبكرة والتربية في القطاع غير الحكومي.

- تعزيز الدعم للوالدين والأسر ومقدمي الرعاية الآخرين.

وفيما يخص الابتكار لدفع عجلة التحول دعا إعلان طشقند إلى :

- تسخير الأدلة العلمية لابتكار وتحويل سياسات وممارسات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.

- جعل الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية عادلاً وشاملاً وغير تدخلي وآمن وأخلاقي ، وضمان حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية.

- تنويع مساحات وممارسات وتوفير التعليم في رعاية الطفولة المبكرة

وفيما يخص السياسة والحوكمة والتمويل شدد الإعلان على:

- ضمان اتباع نهج حكومي كامل ومتعدد القطاعات ومتكامل لتطوير سياسة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة وتوفيرها وتنسيقها.

- حماية الموارد المالية وتعبئتها من أجل رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.

- تحسين البيانات ورصد وتقييم سياسات وممارسات وبرامج رعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة.

- تعزيز الأطر السياسية والقانونية لضمان أن يشمل الحق في التعليم رعاية الطفولة المبكرة والتربية.

وفيما يخص الالتزامات بالعمل من أجل تحويل رعاية الطفولة المبكرة والتعليم نص الإعلان على : نحن ، المشاركون في المؤتمر ، وفقًا للمبادئ والاستراتيجيات الواردة في إعلان طشقند ، نلتزم ، حسب الاقتضاء ، بالإجراءات التالية لتحويل رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ، والتي ستتم مراقبتها ومراجعتها وتقييمها.

وحدد إعلان طشقند التزامات الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وأصحاب المصلحة غير الحكوميين واليونسكو كمايلي:

الدول الأعضاء:

- ضمان المزيد من التحسينات وتنفيذ السياسات والأطر القانونية لضمان حق كل طفل في رعاية شاملة وعالية الجودة والتعليم قبل الابتدائي ، مع إشارة خاصة إلى الأطفال الأكثر حرمانًا.

- تعزيز أنظمة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة بما في ذلك التوظيف والمؤهلات وظروف العمل لجميع العاملين في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم وتحسين الأطر التنظيمية وأطر ضمان الجودة ، والسعي نحو السياسات والتدخلات بشأن المساواة في المؤهلات والشهادات والأجور والمكانة بين العاملين في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ومعلمي المدارس الابتدائية على الأقل.

- ضمان دعم رعاية الطفولة المبكرة والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال في تطوير المهارات والقيم والمواقف لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والأوبئة الصحية وتآكل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- الانخراط مع المجتمع الدولي لتسخير الأدلة العلمية والتكنولوجيات الرقمية لزيادة تحويل المناهج وطرق التدريس وتطوير المهارات التي يحتاجها الأطفال في عالم سريع التغير يتزايد فيه الطابع الرقمي في ظل غياب التقدم الكافي في التنمية المستدامة.

- التذيكر التزامات إنشيون وإعلان باريس بشأن التمويل العام للتعليم ، وزيادة تمويل رعاية الطفولة المبكرة والتربية إلى مستوى كافٍ لتحقيق الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة ، على وجه الخصوص ، العمل على تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من نفقات التعليم لما قبل التعليم الابتدائي ، وإعطاء الأولوية للإنفاق العام وإعادة توجيهه من أجل رعاية الطفولة المبكرة والتربية للتركيز على الأشد فقراً والأكثر حرماناً.

- دمج وتعزيز سياسات واستراتيجيات رعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة في مناهج حكومية كاملة ومشتركة بين الوزارات ومتعددة القطاعات لتخطيط وميزانية رعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تغطي جميع مجالات تقديم خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة وخدماتها وبرامجها عالية الجودة.

- تعزيز القدرات وتحسين الإبلاغ المنتظم عن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة ، ولا سيما الهدف الوطني 4 من أهداف التنمية المستدامة بشأن رعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة ، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتعلقة برعاية الطفولة المبكرة في الطفولة إلى معهد اليونسكو للإحصاء.

المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة غير الحكوميين:

- تطوير وتعزيز التعاون والشراكات بين الوكالات بروح استراتيجية الشراكة العالمية (GPS) التي تم تطويرها وإطلاقها بشكل مشترك في عام 2021.

- بناءً على طلب رسمي من الحكومات ، قم بتعبئة وتعزيز المساعدات الدولية لدعم رعاية الطفولة المبكرة والتربية والتأكد من تضمينها بشكل أكبر في المبادرات العالمية مثل الشراكة العالمية للتعليم والتعليم لا يمكن أن تنتظر.

- تعزيز ودعم آليات التمويل المبتكرة الدولية ، بموافقة الدولة ، التي تحشد تخصيصات إضافية وأكثر إنصافًا وكفاءة للموارد المالية لرعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة و / أو توسيع نطاق التدخلات الفعالة من حيث التكلفة والقائمة على الأدلة.

- دعم الأنظمة الوطنية لرعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة لضمان جودة التقارير الموثوقة وفي الوقت المناسب ورصد المبادئ والاستراتيجيات التوجيهية لهذا الإعلان ، وتطوير القدرات والأدوات والمبادئ التوجيهية للبلدان التي تحتاج إلى الدعم ، وتقديم المشورة و دعم صياغة وتنفيذ السياسات المستنيرة بالبيانات والقائمة على الأدلة.

- دراسة جدوى دعم وترسيخ الحق في رعاية الطفولة المبكرة والتربية في صك دولي قانوني بما في ذلك في سياق مبادرة الحق في التعليم المتطورة التي تقودها اليونسكو.

- تعزيز الحوار من أجل التعاون والتضامن الدوليين ، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني ، وتيسير ودعم الشبكات والمنصات الدولية والإقليمية والوطنية المخصصة لرعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة ، مثل تلك الموجودة في أوروبا وآسيا الوسطى ، الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا.

اليونسكو:

- حشد البلدان والمجتمع الدولي لتفعيل التزامات العمل هذه وضمان إبراز عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية كشركاء أساسيين ومبتكرين للنهوض بالرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة.

- إدراج رعاية الطفولة المبكرة والتربية في آلية التنسيق العالمية للهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والدعوة لإدراجه في عمل وبرامج مبادرات خدمات التعليم الفني والرائد.

- تحفيز وتسهيل الإجراءات المنسقة والمتضافرة من قبل المنظمات والشبكات الدولية والإقليمية ودعم البلدان ، ولا سيما تلك الأكثر احتياجًا ، لتحقيق الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة.

- حشد شركاء التنمية لتشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من خلال تنفيذ إطار النتائج الخاص به.

- استكشاف جدوى إنشاء جائزة رعاية الطفولة المبكرة والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة لعرض الممارسات الواعدة والحلول المبتكرة لتوسيع نطاق الخدمات والبرامج والدعوة لها.

- العمل مع المجموعة الاستشارية الفنية لأهداف التنمية المستدامة لتحسين رصد الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تطوير مؤشر تنمية الطفل المبكر (أو مؤشر مناسب آخر).

- المشاركة مع منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والبنك الدولي ومنظمات أخرى في إعداد مراجعة نصف سنوية مشتركة للإبلاغ عن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الهدف 4.2 ، المتمم للتقرير العالمي لرصد التعليم والمؤشرات الأخرى المتعلقة برعاية وتعليم الطفولة المبكرة.

- فحص جدوى وملاءمة وضرورة تكريس الحق في رعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة في صك معياري دولي.

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