المجلس العسكري في بورما يطلق سراح 700 سجين بينهم بريطانية واسترالي وياباني

المصدر: أ ف ب

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أعلن المجلس العسكري في بورما الخميس أنه سيطلق سراح 700 سجين، من بينهم سفيرة بريطانية سابقة وصحافي ياباني ومستشار أسترالي لحكومة أونغ سان سو تشي المدنية التي تمت الإطاحة بها.

وقال مسؤول بورمي رفيع لوكالة فرانس برس إن السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان والمستشار الاقتصادي الاسترالي شون تورنيل والصحافي الياباني تورو كوبوتا "سيطلق سراحهم بمناسبة العيد الوطني" للبلاد.

واعتقلت بومان التي شغلت منصب السفيرة من عام 2002 إلى 2006 مع زوجها في أغسطس لعدم تصريحها بأنها تعيش في عنوان مختلف عن العنوان المذكور في شهادة التسجيل للأجانب، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام.

وأضاف المسؤول أن زوجها الفنان البارز هتين لين سيطلق سراحه أيضا.

وكان الأسترالي شون تورنيل يعمل مستشارا لزعيمة بورما المدنية سو تشي عندما تم اعتقاله بعد وقت قصير من الانقلاب العسكري في فبراير العام الماضي.

وفي سبتمبر أدين هو وسو تشي من قبل محكمة عسكرية مغلقة بخرق قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن لثلاث سنوات.

أما الياباني كوبوتا البالغ 26 عاما فقد اعتقل في يوليو بالقرب من تجمع مناهض للحكومة في يانغون مع مواطنين بورميين اثنين، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عائلات المساجين تجمعت أمام سجن انسين في يانغون قبل الإعلان المتوقع.

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