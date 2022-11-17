بايدن يهنئ الجمهوريين بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ الرئيس جو بايدن الأربعاء، خصومه الجمهوريين، بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب الأمريكي، معرباً عن استعداده للتعاون معهم من أجل خدمة الشعب الأمريكي.

وقال بايدن في بيان صدر بعد لحظات من إذاعة محطات بث أمريكية للنتائج: "أهنئ زعيم الأقلية في مجلس النواب (كيفين مكارثي) على فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب، وأنا مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج للأسر العاملة".

وأضاف بايدن: "سأعمل مع أي شخص، جمهوري أو ديمقراطي، على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج (للشعب الأمريكي)".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز