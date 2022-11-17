أوكرانيا تدعو لإطلاعها على "جميع البيانات" بشأن الصاروخ الذي سقط في بولندا

المصدر: أ ف ب

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاء بلاده بإشراك خبراء أوكرانيين في التحقيق حول الصاروخ الذي سقط في بولندا قرب الحدود الأوكرانية، وإطلاعهم على "جميع البيانات" التي بحوزتهم.

وقال زيلينسكي: "نريد النفاذ إلى كل التفاصيل"، وأضاف في خطابه المسائي: "يجب أن يشارك خبراؤنا في أعمال التحقيق الدولي والحصول على جميع البيانات المتاحة لشركائنا والوصول إلى موقع الانفجار".

ويبدو أن هذا الطلب يعكس تغييراً في موقف زيلينسكي الذي شدد في وقت سابق الأربعاء، على أن روسيا هي من أطلقت الصاروخ، في تعارض مع ترجيح حلف شمال الأطلسي وواشنطن فرضية أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني سقط خطأ في بولندا.

وقال الرئيس الأوكراني في تصريح سابق: "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا"، مؤكداً أن الصاروخ "روسي".

من جهته، أشار البيت الأبيض إلى أنه "لم نر شيئاً يتعارض مع" الفرضية التي طرحتها وارسو، والتي تفيد بأن الصاروخ الذي سقط في بولندا مصدره "على الأرجح" نظام دفاع جوي أوكراني.

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