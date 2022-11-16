بايدن يندهش من عضلات مصور ويتفاجأ بأنه روسي

المصدر: موسكو - وكالات

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في موقف طريف، وفي لحظة ممازحة، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن «خوفه» من عضلات مصور القناة الروسية الأولى يوري شولموف.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بايدن قوله لدى رؤيته عضلات شولموف: «إنها أكبر من رأسي»، ورد المصور: نعم سيدي، فسأله بايدن: هل نحن في الفريق نفسه، ليسمع في الخلفية من يقول: إن المصور روسي، فقال بايدن: لا يهمني من أين هو! لديه عضلات معتبرة. نسمي تلك العضلات المدافع. من جانبه علق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون: تتدرب جيداً.

وفي قناتها على تطبيق «تليغرام» علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «انظروا إلى ماكرون، كم هو فرح، بينما تظهر إيماءاته الفرحة. لو سمح لـRT بدخول قصر الإليزيه لكان رجالنا أظهروا له أموراً أخرى».

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