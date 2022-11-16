أوكرانيا تمدد الأحكام العرفية وتعبئة الجيش حتى منتصف فبراير

المصدر: د ب ا

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وافق البرلمان الأوكراني على تمديد الأحكام العرفية وتعبئة الجيش لمدة 90 يوما إضافية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

ويعني هذا أن تمديد الأحكام العرفية وتعبئة الجيش سيستمر حتى 19 فبراير 2023 المقبل.

كانت روسيا قد هاجمت أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وصوت أكثر من 300 عضو في البرلمان لصالح التمديد الرابع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، بزيادة كبيرة عن عدد النواب المطلوب وهو 226 نائبا.

وتمنح الأحكام العرفية للجيش صلاحيات واسعة وتقيد الحريات المدنية، مثل الحق في التظاهر.

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