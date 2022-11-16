في خطوة نادرة .. موسكو تشيد برد فعل بايدن على سقوط صاروخ في بولندا

المصدر: أ ب

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في خطوة نادرة أشاد الكرملين برد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن ”المتحفظ” حيال التقارير المرتبطة بسقوط صاروخ روسي الصنع في بولندا.

رفض دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء الكثير من ردود الفعل على الضربة الصاروخية، ووصفها بـ ”الهستيرية والمسعورة”.

يحقق حلف الناتو في كيفية وسبب سقوط الصاروخ الذي قالت بولندا إنه روسي الصنع، في أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل شخصين يوم الثلاثاء وسط قصف روسي واسع النطاق لأهداف أوكرانية.

وقال بايدن من ”غير المحتمل أن تكون روسيا هي التي أطلقت الصاروخ. ..سنرى”.

وقالت الحكومة البولندية إنها تجري تحقيقا وترفع مستوى استعدادها العسكري.

ووعد بايدن في منشور على تويتر ”بدعم أمريكي كامل ومساعدة للتحقيقات التي تجريها بولندا”.

حدد بيان صادر عن الخارجية البولندية الصاروخ على أنه صنع في روسيا.

غير أن دودا كان أكثر حذرا، قائلا إنه ”على الأرجح” صاروخ روسي الصنع، لكن لا يزال يجري التحقق من أصله".

وأضاف ”نتصرف بهدوء. فهذا موقف صعب”.

وذهب دودا إلى أبعد من ذلك قائلا إنه لا توجد مؤشرات على أن الانفجار كان هجوما متعمدا.

من جهة أخرى أعرب مسؤولون عن قلقهم من إمكانية تصاعد الحرب وامتدادها إلى دول الجوار.

وقال بيسكوف ”هناك مسؤولون رفيعو المستوى من عدة دول أدلوا بتصريحات دون أن تكون لديهم أي فكرة عما حدث بالضبط.”

وردا على طلب التعليق على وابل الضربات الصاروخية على بنى تحتية مرتبطة بالطاقة في أوكرانيا يوم الثلاثاء، قال بيسكوف ”تم استهداف مواقع لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبنية التحتية العسكرية”.

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