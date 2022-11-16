الخارجية البولندية تستدعي السفير الروسي

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم الأربعاء استدعاء السفير الروسي سيرجي اندرييف، على خلفية وقوع تفجير بقرية حدودية شرق البلاد مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الوزارة قالت في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي "وزير الخارجية زبيجنيو راو استدعى السفير الروسي لوزارة الخارجية، وطالبه بتقديم تفسيرات مفصلة فورية".

وقد لقى شخصان مصرعهما في انفجار بمزرعة بقرية برزيودوف البولندية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وتتردد مزاعم غير مؤكدة في وسائل الإعلام البولندية تفيد بأن السبب في الانفجار يتمثل في صاروخين روسيين طائشين عبرا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الصاروخ الذي أصاب قرية بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا ربما لم يطلق من الأراضي الروسية، مستشهدا بمعلومات عن مسار الصاروخ.

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