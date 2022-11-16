مسؤول أمريكي: أدلة أولية على أن الصاروخ أطلقته قوات أوكرانية

المصدر: البيان

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نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي، قوله إن أدلة أولية تدل على أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ الذي أصاب قرية بولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا قد أطلق من الأراضي الروسية، مستشهدا بمعلومات عن مسار الصاروخ.

وقال بايدن للصحفيين بعد اجتماع طارئ مع قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي إن هناك معلومات تتناقض مع الافتراضات بأن الصاروخ أطلق من روسيا.

وأكد بايدن أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.

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