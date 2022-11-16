البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين ترفض التعريفات المناخية

المصدر: أ ب

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عبرت البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين عن معارضتها لخطط التعريفات الجمركية المرتبطة بالمناخ مثل تلك التي يناقشها الاتحاد الأوروبي حالياً.

يقترح الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة "آلية تعديل حدود الكربون" التي من شأنها أن تفرض تعريفات جمركية على البضائع من الدول التي تعتبر جهودها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير كافية.

ويهدف الاقتراح إلى منع الشركات المصنعة الأوروبية من أن تكون في وضع غير مؤات مقارنة بالمنافسين الأجانب الذين لا يواجهون قواعد مناخية مماثلة لتلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

أصدرت مجموعة الدول، المعروفة اختصاراً باسم "بيسك"، بياناً مشتركاً في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 27)، يوم الثلاثاء، قائلة إن "الإجراءات الأحادية والممارسات التمييزية، مثل ضرائب حدود الكربون، التي يمكن أن تؤدي إلى تشويه السوق وتفاقم عجز الثقة بين الأطراف، يجب تجنبها".

ودعت البلدان النامية الأخرى إلى الانضمام إلى معارضة "أي انتقال غير عادل للمسؤوليات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية".

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