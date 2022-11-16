حدث وتاريخ.. 16 نوفمبر 1917 البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها 1973 ضمن برنامج سكاي لاب، ناسا تطلق سكاي لاب 4 بطاقم من ثلاثة رواد فضاء من مدينة كيب كانفرال لمهمة مدتها 84 يوماً 1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظراً لجهودها في مساعدة فقراء العالم 1945 تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة «يونسكو» صورة التاريخ: 16 نوفمبر 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App