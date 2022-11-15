عدد سكان العالم يتجاوز 8 مليارات نسمة

المصدر: د ب ا

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تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، اليوم الثلاثاء، وفقا لحسابات الأمم المتحدة.

واختير منتصف الشهر ليكون اليوم الرسمي للاحتفال بهذا الحدث المهم، لأنه من المستحيل تعقب مئات الآلاف من المواليد والوفيات يوميا، بدقة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يتم فيها تسجيل ثمانية مليارات شخص يعيشون على كوكب الأرض. وتتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد سكان العالم تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2037، وعشرة مليارات بحلول عام 2058.

وقال العالم لدى معهد ألمانيا لأبحاث السكان فرانك سواكزني: "أكثر من 50% من النمو السكاني بحلول عام 2050 ستمثله ثماني دول فقط، معظمها في إفريقيا وبعضها في آسيا".

وهذه الدول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تنجب النساء في المتوسط 6ر4 طفل. وفي بعض البلدان، يبلغ متوسط معدل الإنجاب ستة أطفال أو أكثر.

ورغم ذلك، يتباطأ النمو السكاني بشكل عام، وهو حاليا أقل من 1% سنويا في جميع أنحاء العالم. وبحسب توقعات الأمم المتحدة، لن يتم تسجيل مزيد من النمو بهذا الرقم حتى عام 2080 تقريبا. وحينها سيكون عدد سكان العالم حوالي 4ر10 مليار نسمة.

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