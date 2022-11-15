شولتس عن محادثته للافروف: وقف بالقرب مني وقال جملتين

المصدر: د ب ا

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تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس لفترة وجيزة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء بعد أول جلستي عمل للقمة في جزيرة بالي الإندونيسية: "لقد وقف بالقرب مني وقال أيضا جملتين. كان هذا هو الحديث".

وفي الوقت نفسه أكد المستشار أنه لا يريد أن يتولد انطباع خاطئ من طول المحادثة. ولم يتحدث المستشار عن مضمون المحادثة.

وكان هذا أول لقاء وجها لوجه للمستشار مع مسؤول روسي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

واتصل شولتس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا عدة مرات خلال ما يقرب من تسعة أشهر منذ بدء الحرب.

وذكر شولتس أنه سيواصل هذه الاتصالات، وقال: "أعتقد أنه من الصواب أن تكون هناك محادثة مستمرة نناقش فيها أيضا بالضبط القضايا التي نراها بشكل مختلف".

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