توقعات بموافقة روسيا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

المصدر: د ب ا

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أعربت مصادر مطلعة عن توقعاتها بأن توافق روسيا على تمديد الاتفاق الذي جرى إبرامه بوساطة الأمم المتحدة، والذي يسمح بتصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر موانئ البلاد على البحر الأسود، مما يضمن تدفقا حيويا للمواد الغذائية إلى الأسواق العالمية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر، واشترطت عدم الكشف عن هويتها، إن من المرجح أن تسمح روسيا بتجديد الاتفاق بعد موعد انتهاء العمل بموجبه في 19 نوفمبر الجاري.

ولم تحدد المصادر ما إذا كانت روسيا ستسعى إلى إضافة شروط جديدة مقابل التمديد أو أية تفاصيل أخرى.

وقال متحدث باسم الهيئة المشتركة التي تدير الاتفاق من مدينة اسطنبول التركي لا يوجد ما يمكن تأكيده أو الإعلان عنه في الوقت الحالي.

ولم يرد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الفور على طلب للتعليق عن النبأ.

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