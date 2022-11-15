قمة العشرين.. شولتس يحذر مجدداً من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا مجددا في قمة مجموعة العشرين من استخدام أسلحة نووية في حربها ضد أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية للقمة في نوسا دوا بجزيرة بالي الإندونيسية : "بتهديداته النووية غير المسؤولة يعمل الرئيس بوتين عمدا على تصعيد الموقف أكثر... استخدام أسلحة نووية وأي تهديد بالقيام بذلك أمر غير مقبول وسيظل كذلك: ينبغي أن يصدر ذلك عن القمة كإشارة واضحة ومشتركة".

وشدد شولتس على أن فلاديمير بوتين وداعميه يتحملون المسؤولية الكاملة عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الهائلة للحرب، التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم يوميا بطريقة أو بأخرى.

ورحب شولتس باتفاق مفاوضي مجموعة العشرين بشأن بيان ختامي تدين فيه "أغلبية كبيرة" من المشاركين في الحرب الروسية.

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